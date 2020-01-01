Самовар Kelly Kettle Base Camp Alumin 0.6 л

Ирландский самовар Kelly Kettle — легкий переносной металлический прибор, с двойными стенками, который предназначен для кипячения воды, приготовления небольших порций горячей пищи и обогрева в любых природных условиях.
Самовар Kelly Kettle будет вам полезен на кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также для тех, кто путешествует в местах дикой природы.
Самовар сделан из алюминия. Он легче, чем самовар такого же объема из нержавеющей стали, но стальные служат дольше.
Для самовара Kelly Kettle не нужно брать с собой в поход топливо. Топливо для него — сухие ветки, щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки, трава и даже навоз!
Высокая труба в самоваре дае хорошую тягу огню, поэтому самовар хорошо работает в любую погоду. Вода в самоваре закипает за считаные минуты (3-5 минут).
Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Пробку перед кипячением открывают!
Горелка- подставка (в комплект не входит), из нержавеющей стали, надевается на горловину самовара Kelly Kettle и позволяет разместить на ней котелок или сковороду, чтобы приготовить суп или другое блюдо, покак самовар будет кипеть.
Вы можете дополнительно купить к нему набор посуды Kelly Kettle, необходимого приготовления пищи, которые превратят ваш самовар в походную мини-кухню, на которой вы легко и быстро будете готовить еду и горячие напитки.
Самовар Kelly Kettle — хороший и полезный подарок любителям активного образа жизни.
Когда с вами Kelly Kettle, — все будут сыты и согреты.
Тип:
самовары ирландские
Объем:
0,6 л
Материал самовара:
алюминий
Материал пробки:
пищевой пластик
Диаметр (в расширенной части)
14 см
Высота:
27 см
Вес:
0,55 кг
Страна происхождения:
Ирландия
Гарантия
2 года
Ирландский самовар Kelly Kettle — легкий переносной металлический прибор, с двойными стенками, который предназначен для кипячения воды, приготовления небольших порций горячей пищи и обогрева в любых природных условиях.
Самовар Kelly Kettle будет вам полезен на кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также для тех, кто путешествует в местах дикой природы.
Самовар сделан из алюминия. Он легче, чем самовар такого же объема из нержавеющей стали, но стальные служат дольше.
Для самовара Kelly Kettle не нужно брать с собой в поход топливо. Топливо для него — сухие ветки, щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки, трава и даже навоз!
Высокая труба в самоваре дае хорошую тягу огню, поэтому самовар хорошо работает в любую погоду. Вода в самоваре закипает за считаные минуты (3-5 минут).
Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Пробку перед кипячением открывают!
Горелка- подставка (в комплект не входит), из нержавеющей стали, надевается на горловину самовара Kelly Kettle и позволяет разместить на ней котелок или сковороду, чтобы приготовить суп или другое блюдо, покак самовар будет кипеть.
Вы можете дополнительно купить к нему набор посуды Kelly Kettle, необходимого приготовления пищи, которые превратят ваш самовар в походную мини-кухню, на которой вы легко и быстро будете готовить еду и горячие напитки.
Самовар Kelly Kettle — хороший и полезный подарок любителям активного образа жизни.
Когда с вами Kelly Kettle, — все будут сыты и согреты.
Тип:
самовары ирландские
Объем:
0,6 л
Материал самовара:
алюминий
Материал пробки:
пищевой пластик
Диаметр (в расширенной части)
14 см
Высота:
27 см
Вес:
0,55 кг
Страна происхождения:
Ирландия
Гарантия
2 года