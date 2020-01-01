Самовар Kelly Kettle Base Camp Alumin 0.6 л

Ирландский самовар Kelly Kettle — легкий переносной металлический прибор, с двойными стенками, который предназначен для кипячения воды, приготовления небольших порций горячей пищи и обогрева в любых природных условиях.

Самовар Kelly Kettle будет вам полезен на кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также для тех, кто путешествует в местах дикой природы.

Самовар сделан из алюминия. Он легче, чем самовар такого же объема из нержавеющей стали, но стальные служат дольше.

Для самовара Kelly Kettle не нужно брать с собой в поход топливо. Топливо для него — сухие ветки, щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки, трава и даже навоз!

Высокая труба в самоваре дае хорошую тягу огню, поэтому самовар хорошо работает в любую погоду. Вода в самоваре закипает за считаные минуты (3-5 минут).

Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Пробку перед кипячением открывают!

Горелка- подставка (в комплект не входит), из нержавеющей стали, надевается на горловину самовара Kelly Kettle и позволяет разместить на ней котелок или сковороду, чтобы приготовить суп или другое блюдо, покак самовар будет кипеть.

Вы можете дополнительно купить к нему набор посуды Kelly Kettle, необходимого приготовления пищи, которые превратят ваш самовар в походную мини-кухню, на которой вы легко и быстро будете готовить еду и горячие напитки.

Самовар Kelly Kettle — хороший и полезный подарок любителям активного образа жизни.

Когда с вами Kelly Kettle, — все будут сыты и согреты.