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Самовар Kelly Kettle Base Camp Alumin 0.6 л

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Ирландский самовар Kelly Kettle — легкий переносной металлический прибор, с двойными стенками, который предназначен для кипячения воды, приготовления небольших порций горячей пищи и обогрева в любых природных условиях.

Самовар Kelly Kettle будет вам полезен на кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также для тех, кто путешествует в местах дикой природы.

Самовар сделан из алюминия. Он легче, чем самовар такого же объема из нержавеющей стали, но стальные служат дольше.

Для самовара Kelly Kettle не нужно брать с собой в поход топливо. Топливо для него — сухие ветки, щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки, трава и даже навоз!

Высокая труба в самоваре дае хорошую тягу огню, поэтому самовар хорошо работает в любую погоду. Вода в самоваре закипает за считаные минуты (3-5 минут).

Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Пробку перед кипячением открывают!

Горелка- подставка (в комплект не входит), из нержавеющей стали, надевается на горловину самовара Kelly Kettle и позволяет разместить на ней котелок или сковороду, чтобы приготовить суп или другое блюдо, покак самовар будет кипеть.

Вы можете дополнительно купить к нему набор посуды Kelly Kettle, необходимого приготовления пищи, которые превратят ваш самовар в походную мини-кухню, на которой вы легко и быстро будете готовить еду и горячие напитки.

Самовар Kelly Kettle — хороший и полезный подарок любителям активного образа жизни.

Когда с вами Kelly Kettle, — все будут сыты и согреты.

Тип:

самовары ирландские

Объем:

0,6 л

Материал самовара:

алюминий

Материал пробки:

пищевой пластик

Диаметр (в расширенной части)

14 см

Высота:

27 см

Вес:

0,55 кг

Страна происхождения:

Ирландия

Гарантия

2 года

  • Самовар
  • Топка
  • Пробка со свистком
  • Прочный чехол
  • Красивая упаковка
  • Прибор выполнен из алюминия
  • Многофункциональность прибора: чайник, термос, мини-печка, гриль
  • Не горит, не тонет, не ржавеет, не разбивается
  • Многофункциональная пробка: поддержка внутренней чистоты самовара и как приспособление для наливания чая
  • Меньший вес, по сравнению с самоварами из нержавеющей стали
  • Топливо: сухие щепки, шишки, кора и другие природные материалы
  • Готовит кипяток и еду одновременно
  • Закипание 1 литра воды за 3-5 минут
  • Можно использовать походную металлическую посуду других производителей.
Описание

Ирландский самовар Kelly Kettle — легкий переносной металлический прибор, с двойными стенками, который предназначен для кипячения воды, приготовления небольших порций горячей пищи и обогрева в любых природных условиях.

Самовар Kelly Kettle будет вам полезен на кемпинге, отдыхе на природе, пикнике, а также для тех, кто путешествует в местах дикой природы.

Самовар сделан из алюминия. Он легче, чем самовар такого же объема из нержавеющей стали, но стальные служат дольше.

Для самовара Kelly Kettle не нужно брать с собой в поход топливо. Топливо для него — сухие ветки, щепки, палки, кора деревьев, сосновые шишки, трава и даже навоз!

Высокая труба в самоваре дае хорошую тягу огню, поэтому самовар хорошо работает в любую погоду. Вода в самоваре закипает за считаные минуты (3-5 минут).

Пробка на цепочке закрывает горловину при хранении и перевозке, а также помогает наливать чай. Пробку перед кипячением открывают!

Горелка- подставка (в комплект не входит), из нержавеющей стали, надевается на горловину самовара Kelly Kettle и позволяет разместить на ней котелок или сковороду, чтобы приготовить суп или другое блюдо, покак самовар будет кипеть.

Вы можете дополнительно купить к нему набор посуды Kelly Kettle, необходимого приготовления пищи, которые превратят ваш самовар в походную мини-кухню, на которой вы легко и быстро будете готовить еду и горячие напитки.

Самовар Kelly Kettle — хороший и полезный подарок любителям активного образа жизни.

Когда с вами Kelly Kettle, — все будут сыты и согреты.

Характеристики

Тип:

самовары ирландские

Объем:

0,6 л

Материал самовара:

алюминий

Материал пробки:

пищевой пластик

Диаметр (в расширенной части)

14 см

Высота:

27 см

Вес:

0,55 кг

Страна происхождения:

Ирландия

Гарантия

2 года

Комплектация
  • Самовар
  • Топка
  • Пробка со свистком
  • Прочный чехол
  • Красивая упаковка
Особенности
  • Прибор выполнен из алюминия
  • Многофункциональность прибора: чайник, термос, мини-печка, гриль
  • Не горит, не тонет, не ржавеет, не разбивается
  • Многофункциональная пробка: поддержка внутренней чистоты самовара и как приспособление для наливания чая
  • Меньший вес, по сравнению с самоварами из нержавеющей стали
  • Топливо: сухие щепки, шишки, кора и другие природные материалы
  • Готовит кипяток и еду одновременно
  • Закипание 1 литра воды за 3-5 минут
  • Можно использовать походную металлическую посуду других производителей.
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Отзывы

friedbreadwoodsman1945
Kellykettle.com
rates.png
Владею самоваром больше 10 лет, - он никогда не подводил меня. Люблю варить в нем кофе, когда провожу время на берегу моря или отправляюсь на прогулку в лес. Посмотреть отзыв по ссылке
orchardbob
Kellykettle.com
rates.png
У меня самовар уже более 10 лет. Я часто использую его, чтобы вскипятить воду, приготовить пищу, и погреться возле огня. Посмотреть отзыв по ссылке
Worzel
Kellykettle.com
rates.png
Я был в лесу, на болоте. Собрал для самовара сухой травы и торфа. Сделал кофе, а позже приготовил ужин из курицы, креветок и еще сделал Паэлью. Посмотреть отзыв по ссылке
dainind
rates.png
Хочу поведать о своем недавнем приобретении, но уже побывавшем в нескольких ПВД - ирландском самоваре от компании Kelly Kettle...Лично мне самовар понравился, использую при вылазках в группе от двух человек по возможности. Читать подробнее
Ольга
Все инструменты.ру
rates.png
Вода вскипает за 4 минуты. Читать подробнее
Martin Hughes-Games
Kellykettle.com
rates.png
Самовар Келли был частью моей семейной жизни, насколько я себя помню. Мой отец был его большим поклонником, и именно он всем нам привил любовь к этому самовару... Читать подробнее на (англ.языке)

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