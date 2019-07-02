Заполните форму

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Новости

Информация по безопасности
Информация по безопасности
9 июля 2020

Используя самовар в первый раз, вскипятите немного воды и вылейте для удаления остаточного герметика. Информация по безопасности: Никогда не используйте…

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Гарантийная памятка
Гарантийная памятка
9 июля 2020

Эта информация поможет вам сохранить гарантию на Kelly Kettle. Внимание! Гарантия не распространяется, если самовар подвергался нагреванию без присутствия в нем воды.

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Правила пользования самоваром Kelly Kettle
Правила пользования самоваром Kelly Kettle
7 июля 2020

Отправляясь в путешествие, вы можете использовать самовар как емкость для питьевой воды. Инструкция по использованию самовара Kelly Kettle: Выньте пробку…

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О бренде

Традиция использовать походный самовар, как метод кипячения воды в обеденное время, восходит к 1890-м годам к западному побережью Ирландии. Даже дизайн этого самовара практически не изменился с того времени.

Озеро Лох-Конн было, и остается богатым форелью и лососем. Озеро и его побережье обеспечивает рыбаков топливом для самовара Kelly Kettle. Это ветки, палки и сухая трава.

В ветреные и дождливые дни, местные рыболовы бросали свой взгляд на берег озера в поисках столба дыма, который означал, что их коллеги уже разожгли самовар и согреваются у него горячим напитком!

Рыбаки делились с теми, кто только приплыл на «дым» походного самовара чашкой горячего чая или супа. Самовар многократно кипятился, успевая всех согреть, накормить и напоить горячей едой и напитками.

У рыбаков существовала давняя традиция — сначала они собирали на берегу сухое топливо для самовара, а потом приступали к рыбной ловле. Они знали, даже если разразится буря, то они смогут вскипятить в самоваре воду и выпить свежезаваренный чай.

Семья Kelly — основатель фирмы Kelly-Kettle, с тех времен, по-прежнему обеспечивает прокат рыбацких лодок на озере Лох-Конн. И также, как и сотню лет назад, удивляет рыболовов своими самоварами.

Поражает рыбаков то, с какой скоростью закипает вода в самоваре.Они, из уст в уста, и распространили информацию о чудо-самоварах Kelly Kettle далеко за пределы Ирландии.

Самовары Kelly-Kettle совмещают удобство переноски со способностью к эксплуатации при любой погоде.

Качественная продукция ирландских мастеров поражает своими быстродействием и надежностью. Ваш отдых с Kelly-Kettle всегда будет на высоте.

Принцип работы самовара Kelly Kettle

Преимущества самоваров Kelly Kettle

  • Работает на любом натуральном топливе: ветки, сухая трава, сосновые шишки, древесная кора, древесный уголь и даже навоз.
  • Никаких дополнительных расходов во время эксплуатации (нет необходимости покупать топливо и брать его с собой).
  • Не подведет и согреет воду всегда, даже при плохих погодных условиях.
  • Доводит воду до кипения за несколько минут (литр воды от 3,5 до 5 минут).
  • Не только согреет, но и накормит! Благодаря использованию дополнительных аксессуаров, самовар превращается в полноценный прибор для приготовления пищи.
  • Малый вес, компактный и прочный.
  • Культовый бренд со 120-летней историей
  • Безопасен для окружающей среды.

Видео-презентация самовара в действии

icone Видео-презентация самовара в действии

icone Видео-презентация самовара в действии

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Фотогалерея применения самоваров Kelly Kettle

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Вопрос - ответ

Нужен «вечный» – берите нержавейку, нужен малый вес - алюминиевый.

Если самовар будет пустой и закрыт пробкой – никогда! Воздух внутри самовара будет держать его на плаву.

Можно, но потом его сложно будет отмыть изнутри. Производитель рекомендует - в самоваре вода для чая или кофе, а на самоваре хоть борщ и кашу! Приятного аппетита!

Долго. На сколько долго - зависит от частоты использования и соблюдения правил эксплуатации, которыми нежелательно пренебрегать. За 5 лет активных продаж по всей России, в сервисную службу обратились всего 3 человека.

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