Заполните форму

О бренде

Традиция использовать походный самовар, как метод кипячения воды в обеденное время, восходит к 1890-м годам к западному побережью Ирландии. Даже дизайн этого самовара практически не изменился с того времени.

Озеро Лох-Конн было, и остается богатым форелью и лососем. Озеро и его побережье обеспечивает рыбаков топливом для самовара Kelly Kettle. Это ветки, палки и сухая трава.

В ветреные и дождливые дни, местные рыболовы бросали свой взгляд на берег озера в поисках столба дыма, который означал, что их коллеги уже разожгли самовар и согреваются у него горячим напитком!

Рыбаки делились с теми, кто только приплыл на «дым» походного самовара чашкой горячего чая или супа. Самовар многократно кипятился, успевая всех согреть, накормить и напоить горячей едой и напитками.

У рыбаков существовала давняя традиция — сначала они собирали на берегу сухое топливо для самовара, а потом приступали к рыбной ловле. Они знали, даже если разразится буря, то они смогут вскипятить в самоваре воду и выпить свежезаваренный чай.

Семья Kelly — основатель фирмы Kelly-Kettle, с тех времен, по-прежнему обеспечивает прокат рыбацких лодок на озере Лох-Конн. И также, как и сотню лет назад, удивляет рыболовов своими самоварами.

Поражает рыбаков то, с какой скоростью закипает вода в самоваре.Они, из уст в уста, и распространили информацию о чудо-самоварах Kelly Kettle далеко за пределы Ирландии.

Самовары Kelly-Kettle совмещают удобство переноски со способностью к эксплуатации при любой погоде.

Качественная продукция ирландских мастеров поражает своими быстродействием и надежностью. Ваш отдых с Kelly-Kettle всегда будет на высоте.